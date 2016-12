Wall Street - Stocks to watch del 19 novembre

NEW YORK, 19 novembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street viaggiano in territorio negativo, lasciando presagire un avvio debole per la borsa Usa dopo le iniziative prese dalla banca centrale cinese per combattere l'inflazione.

La People's Bank of China ha annunciato che alzerà i requisiti di riserva obbligatoria per gli istituti di credito per la seconda volta in due settimane, accelerando l'impegno per tenere a bada i prezzi.

I timori per gli effetti dell'inflazione cinese, insieme alle difficoltà del debito in Europa, nelle ultime settimane hanno messo sotto pressione l'azionario.

La possibilità di una soluzione alla crisi irlandese ieri ha innescato un forte rally a Wall Street. Tuttavia l'incapacità dell'S&P 500 di rompere il livello tecnico chiave di resistenza a 1.200 punti fa pensare che la borsa possa restare in range stretto fino alla fine dell'anno.

Intorno alle 13,45 italiane il futures sul Dow Jones DJc1 scende dello 0,44%, quello sull'S&P 500 SPc1 dello 0,45%, quello sul Nasdaq NDc1 dello 0,46%.

I prezzi dei titoli di Stato Usa sono in lieve rialzo, sostenuti dalle dichiarazioni del presidente della Federal Reserve Ben Bernanke che ha difeso il piano di acquisto di bond da 600 miliardi di dollari. Il benchmark decennale US10YT=RR avanza di 2/32 e rende il 2,892%, il trent'anni US30YT=RR è in progresso di 9/32 con un rendimento del 4,268%, il due anni US2YT=RR è piatto per un rendimento allo 0,501%.

Tra i titoli in evidenza: