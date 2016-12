Wall Street - Stocks to watch del 18 novembre

NEW YORK, 18 novembre (Reuters) - Anche Wall Street dovrebbe beneficiare del rinnovato ottimismo sulla situazione del debito dell'Irlanda dopo che il governatore della banca centrale del paese ha dichiarato di aspettarsi aiuti per decine di miliardi di euro dai partner europei e dal Fondo Monetario Internazionale.

Sul fronte macro attesa per i consueti dati sulle richieste settimanali di sussidi, per cui ci si aspetta un lieve incremento a 440.000 unità contro le 435.000 della settimana precedente. Inoltre sono in agenda il superindice e l'indice di fiducia di Filadelfia.