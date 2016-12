Wall Street - Stocks to watch del 16 novembre

NEW YORK, 16 novembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street viaggiano in territorio negativo, indicando un avvio debole per l'azionario Usa.

Dopo il tonfo del 4% accusato stamattina dalla borsa cinese, sotto pressione per le voci di nuove mosse aggressive delle autorità locali per tenere a bada l'inflazione, anche le piazze europee cedono terreno in un clima di nervosismo per la crisi del debito irlandese.

In lettera i prezzi delle commodity. Il greggio cede oltre l'1,5%, l'oro quasi un punto percentuale mentre il dollaro .DXY segna un modesto rialzo.

Sul fronte societario occhi puntati sui risultati trimestrali di WAL-MART STORES (WMT.N: Quotazione), il numero uno al mondo della grande distribuzione, mentre l'agenda macro comprende l'indice dei prezzi alla produzione di ottobre, la produzione industriale di ottobre e l'indagine della National Association of Home Builders per novembre.

Intorno alle 13,35 il futures sullo S&P 500 SPc1 scende dello 0,59%, il derivato sul Nasdaq NDc1 dello 0,90% e il contratto a dicembre sul Dow Jones DJc1 dello 0,65%.

I prezzi dei titoli di Stato Usa rimbalzano, con il benchmark decennale US10YT=RR che avanza di 21/32 e rende il 2,884%, il trent'anni US30YT=RR in progresso di un punto pieno con un rendimento del 4,353%, il due anni US2YT=RR in rialzo di 2/32 per un rendimento allo 0,500%.

Tra i titoli in evidenza: