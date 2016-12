Wall Street - Stocks to watch dell'11 novembre

NEW YORK, 11 novembre (Reuters) - I futures azionari Usa puntano verso il basso, con gli investitori che continueranno a guardare alle trimestrali dopo la delusione dei risultati di Cisco (CSCO.O: Quotazione ).

L'attenzione degli investitori è inoltre rivolta al G20 in corso a Seoul, con gli Stati Uniti che cercano di raccogliere un ampio consenso per affrontare i problemi del'economia globale, anche se il vertice non sembra destinato ad arrivare a conclusioni di sostanza.