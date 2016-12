Wall Street - Stocks to watch del 10 novembre

NEW YORK, 10 novembre (Reuters) - I futures azionari Usa sono di poco orientati al rialzo. Prevale però la cautela negli investitori, attenti a un mercato europeo debole e guardingo dopo il calo delle materie prime, in risposta alle importazioni cinesi deboli e al dollaro in ripresa ai massimi da qualche settimana contro il paniere della principali monete .DXY.