Wall Street - Stocks to watch del 9 novembre

NEW YORK, 9 novembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street puntano verso un'apertura in lieve rialzo, con gli investitori che preferiscono mantenersi cauti in vista del vertice a Seoul del G20.

* Focus sul settore tech e media. Jack Ma, fondatore del gruppo cinese Alibaba Group, è stato contattato da un gruppo di private equity per valutare un suo eventuale interesse per partecipare a un'offerta per YAHOO (YHOO.O: Quotazione). Dal Giappone è inoltre arrivata la trimestrale di Toshiba (6502.T: Quotazione), che ha lasciato il suo outlook invariato per l'anno a causa non solo della debolezza dello yen, ma anche per prospettive non limpide sulla domanda globale di chip.