BORSA USA - Indici deboli con finanziari, pesa recupero dollaro

NEW YORK, 8 novembre (Reuters) - Gli indici della borsa Usa, in particolare S&P 500 e Dow Jones, ritracciano dai massimi di due anno toccati la scorsa settimana appesantiti dalla forza odierna del dollaro.

La borsa Usa è reduce da cinque settimane consecutive di guadagni e ha rivisto livelli che non toccava dai tempi pre-fallimento Lehman Brothers, nel settembre 2008. Il rally è stato favorito dall'annuncio della Fed dell'intenzione di comprare 600 miliardi di titoli governativi per rinvigorire l'economia e dalla vittoria dei repubblicani alle elezioni Usa di metà mandato.

Sotto pressione i finanziari, come dimostra il relativo indice S&P Financial .GSPF in ribasso di oltre l'1%, appesantito da titoli come Wells Fargo&Co (WFC.N: Quotazione) e State Street (STT.N: Quotazione).