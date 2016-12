Wall Street - Stocks to watch dell'8 novembre

NEW YORK, 8 novembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street indicano un'apertura in lieve ribasso.

Da un lato la piazza di Tokyo ha chiuso in rialzo dell'1,11% a un massimo a tre mesi, grazie a un ritorno dell'appetito di rischio nei confronti dell'azionario globale per effetto del miglioramento delle preospettive dell'economia Usa. Dall'altro lato, tuttavia, le piazze europee si mantengono deboli, penalizzate dalle telecomunicazioni a partire da Vodafone (VOD.L: Quotazione ).

Il dollaro è in recupero sull'euro EUR=, a quota 1,39 alla ffine del matrtino europeo, grazie ai dati sopra le attese sugli occupati non agricoli di venerdì, con la moneta unica che torna a subire l'effetto dei timori per il debito sovrano dei periferici della zona euro.