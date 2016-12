BORSA USA, indici in rialzo su misure stimolo Fed

NEW YORK, 4 novembre (Reuters) - Le misure di stimolo all'economia decise ieri dalla Federal Reserve sostengono gli indici di Wall Street, che si mantengono in rialzo ben sopra l'1%.

L'annuncio del piano di acquisto di Treasuries da 600 miliardi di dollari ha stimolato l'appetito degli investitori per gli asset piu' rischiosi, in particolare le materie prime, in forte salita sulle attese di una ripresa della domanda a livelo globale.