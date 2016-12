BORSA USA - Indici poco mossi, balza S&P su rally bancari

NEW YORK, 5 novembre (Reuters) - Indici poco mossi a Wall Street ma l'S&P 500 è in rialzo sul rally dei titoli bancari che beneficiano delle indiscrezioni apparse sul Wall Street Journal secondo cui la Fed potrebbe presto consentire agli istituti più solidi di aumentare i dividendi.

Tra i bancari Wells Fargo & Co (WFC.N: Quotazione) balza del 5%, Bank of America (BAC.N: Quotazione) del 3,8%, JPMorgan Chase & Co (JPM.N: Quotazione) del 2,8% e Citigroup (C.N: Quotazione) del 3%.