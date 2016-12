BORSA USA, indici balzano su pacchetto stimoli Fed,brilla retail

NEW YORK, 4 novembre (Reuters) - Indici brillanti per la piazza americana all'indomani del tanto atteso annuncio su entità e modalità delle misure di allentamento quantitativo da parte della Federal Reserve, che hanno rilanciato l'appetito di rischio tra gli investitori.

Il CBOE Volatility Index Vix , visto come indicatore della paura di Wall Street, è scivolato di quasi il 6%. L'indice in genere si muove in modo inverso rispetto all'S&P 500.