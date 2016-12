BORSA USA, indici in lieve calo in attesa annuncio Fed

NEW YORK, 3 novembre (Reuters) - La piazza di Wall Street è in lieve calo, con gli investitori in attesa della fine della riunione del Fomc della Federal Reserve e dell'annuncio col quale verranno forniti i tanto attesi dettagli sull'intervento di politica monetaria.

"Al momento stiamo scambiando in linea con le notizie attese, ma questo potrebbe anche cambiare questo pomeriggio con l'annuncio della Fed", ha detto Arthur Hogan, analista capo per i mercati per Jefferies and Co a Boston.