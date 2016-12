Wall Street - Stocks to watch del 3 novembre

NEW YORK, 3 novembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street viaggiano poco sopra la parità, ampliando lievemente i guadagni dopo la pubblicazione dei dati Adp sugli occupati Usa, che a ottobre sono aumentati sopra le attese.

L'impostazione dei futures era già leggermente positiva dopo che, nelle elezioni di mid term svoltesi ieri, i Repubblicani hanno conquistato la maggioranza alla Camera e si sono rafforzati al Senato e in attesa dell'annuncio (alle 19.15 italiane) dell'entità delle misure a sostegno dell'economia da parte della Federal Reserve.

Oggi pomeriggio saranno inoltre pubblicati una serie di dati macroeconomici, tra cui gli ordini industriali e l'Ism non manifatturiero di ottobre.

Anche oggi sono numerose le trimestrali in calendario: tra le più importanti quelle di Prudential Financial (PRU.N: Quotazione ), Qualcomm (QCOM.O: Quotazione ), News Corp (NWS.O: Quotazione ) e di Time Warner TWX.B

I titoli in evidenza oggi:

* ORACLE ORCL.O ha annunciato che offrirà 6 dollari ad azione per acquisire Art Technology Group ARTG.O, in un'operazione dal valore complessivo di 1 miliardo di dollari in cash.