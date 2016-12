BORSA USA, indici in rialzo su aspettative vittoria repubblicani

NEW YORK, 2 novembre (Reuters) - Le aspettative di una netta vittoria del partito repubblicano alle elezioni di medio termine spingono l'azionario Usa in rialzo.

Alle attese sul risultato elettorale si aggiungono quelle per la giornata di domani, con la conclusione della due giorni del direttivo della Federal Reserve che dovrebbe varare nuove misure di allentamento quantitativo per rilanciare l'economia Usa.

"Penso che le persone stiano cercando di portarsi avanti con quella che ritengono sarà [la vittoria dei repubblicani]. Le discussioni relative a un allentamento quantitativo iniziate questa settimana sono state viste come un punto importante per il mercato", ha detto Rick Meckler, presidente della società di investimenti LibertyView Capital Management.

Il gruppo farmaceutico PFIZER (PFE.N: Quotazione) cede l'1,8%, dopo aver aperto in rialzo di circa l'1%. Pfizer ha battuto le attese sull'utile per azione adjusted a 54 centesimi contro 51 e ha alzato le stime sull'utile per azione 2010 a 2,17-2,22 dollari.