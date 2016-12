Wall Street - Stocks to watch del 29 ottobre

NEW YORK, 29 ottobre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in calo, facendo pensare ad un avvio di seduta negativo.

E' probabile, peraltro, che gli investitori prendano posizione dopo la pubblicazione del dato sul Pil Usa nel terzo trimestre (prima stima): le previsioni sono per un incremento del 2% annuale (+1,7% fra aprile e giugno), con un deflatore implicito in crescita dell'1,9%, vendite finali in rialzo dell'1,2% e un indice dei prezzi Pce visto salire dell'1%.

In calendario anche l'indice Pmi Chicago di ottobre, stimato in calo a 58, e l'indice Reuters/Università del Michigan sulla fiducia dei consumatori di ottobre (dato definitivo), che dovrebbe attestarsi a 68, e l'indice Ism New York del mese in corso.