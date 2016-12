BORSA USA, indici poco mossi, pressione da dollaro e trimestrali

NEW YORK, 26 ottobre (Reuters) - Wall Street è poco mossa risentendo dei rialzi del dollaro e delle trimestrali poco brillanti nel settore tecnologico e delle materie prime.

Gli indici dell'azionario statunitense hanno ridotto le perdite e sono passati brevemente in territorio positivo dopo i dati in rialzo sulla fiducia dei consumatori per ottobre ma poi sono tornati a flettere.