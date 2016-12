Wall Street - Stocks to watch del 26 ottobre

NEW YORK, 26 ottobre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in moderato ribasso, facendo pensare ad un avvio di seduta incerto.

Il calendario macroeconomico prevede l'indice S&P/Case-Shiller di agosto, visto in calo dello 0,2% su mese e in rialzo del 2,1% tendenziale, nonché l'indice di fiducia dei consumatori di ottobre, stimato in crescita a 49,2.