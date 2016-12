Wall Street - Stocks to watch del 25 ottobre

NEW YORK, 25 ottobre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in rialzo, facendo pensare ad un avvio di seduta positivo.

I mercati sembrano salutare con cauta soddisfazione l'esito del vertice del G20 in Corea del Sud, che ha visto il raggiungimento di un accordo per evitare svalutazioni delle monete mirate ad incrementare la competitività delle esportazioni. L'incontro, peraltro, non ha registrato alcuna intesa sulla fissazione di obiettivi per ridurre gli squilibri nei commerci.