BORSA USA piatta con pochi volumi, bene energia, commodities

NEW YORK, 8 aprile (Reuters) - Wall Street è poco mossa a metà seduta con volumi non brillanti e acquisti selettivi su energia e materie prime.

Tra i singoli titoli, rialzo vicino all'1% per Chevron (CVX.N: Quotazione) così come per Freeport McMoRan Copper & Gold (FCX.N: Quotazione). Ancora più tonica la big degli estrattivi Rio Tinto (RIO.N: Quotazione).