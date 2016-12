Borsa Usa, minidollaro e trimestrali spingono un buon rialzo

NEW YORK, 20 ottobre (Reuters) - Nonostante la discesa di Morgan Stanley (MS.N: Quotazione ) dopo i dati infiacchisca tutti i bancari, la borsa americana è positiva e saluta con favore alcune trimestrali industriali e il minidollaro che fa salire le commodities e con esse energetici e minerari.

Tra le stelle della giornata la componente del Dow Jones Boeing (BA.N: Quotazione), che ha annunciato risultati trimestrali oltre le attese e migliorato le prospettive e sale nella mattina Usa di oltre 2%. Ancora nettamente in discesa Bank of America-ML (BAC.N: Quotazione), che cala di oltre il 3% - come la rivale Morgan Stanley - ai minimi dal giugno 2009 dopo i problemi su 47 miliardi di titoli legati a mutui ipotecari che hanno spinto numerosi downgrade degli analisti.