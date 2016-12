BORSA USA piatta con S&P 500 vicino a resistenze, sale Pfizer

NEW YORK, 4 aprile (Reuters) - L'azionario Usa è poco mosso a metà mattina con l'S&P 500 che si scontra con una resistenza difficile e gli investitori che vedono poche ragioni per spingere le azioni al rialzo anche a causa dell'incertezza geopolitica.

L'indice S&P 500 è nei pressi di quota 1.333 punti, livello che non tocca in chiusura da metà febbraio. Si tratta del livello doppio rispetto al minimo di 12 anni toccato a marzo 2009 e non così lontano da quota 1.344, massimo del 2011 e da giugno 2008. "Abbiamo diverse resistenze sopra di noi e al momento non ci sono abbastanza ragioni per spingere verso questi livelli", commenta Frank Lesh di FuturePath Trading. "Nel complesso il mercato sta performando abbastanza bene e sta tenendo", aggiunge.