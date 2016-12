Wall Street - Stocks to watch del 20 ottobre

NEW YORK, 20 ottobre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street suggeriscono un'apertura in modesto rialzo, rimbalzando dopo le perdite di ieri.

Ieri, in una serie di interventi, diversi funzionari della Federal Reserve hanno indicato che la banca centrale offrirà presto nuove misure di stimolo monetario per l'economia, con uno di loro che ha specificato che 100 miliardi di dollari al mese di acquisti di bond potrebbero essere una cifra appropriata. Tra le trimestrali attese oggi figurano Genzyme Corp GENZ.O, Wells Fargo (WFC.N: Quotazione ) e XILINX (XLNX.O: Quotazione ).

Attorno alle 13,35 italiane, il futures sullo S&P 500 SPc1 sale dello 0,42%, il derivato sul Nasdaq NDc1 avanza dello 0,47% e il contratto a dicembre sul Dow Jones DJc1 è in progresso dello 0,24%.

I titoli in evidenza oggi:

* GENERAL ELECTRIC (GE.N: Quotazione ), HONEYWELL INTERNATIONAL (HON.N: Quotazione ) e UNITED TECHNOLOGIES (UTX.N: Quotazione ) sono tra le società interessate alle attività aerospaziali di BAE SYSTEMS (BAES.L: Quotazione ), che potrebbero valere fino a 2 miliardi di dollari. * MORGAN STANLEY (MS.N: Quotazione ) sotto le attese, con un utile per azione da attività ordinarie a 0,05 dollari rispetto al consensus Thomson Reuters I/B/E/S di 0,15 dollari. Nel terzo trimestre ha registrato una perdita per azione incluse poste straordinarie di 0,07 dollari, mentre i ricavi sono stati pari a 6,8 miliardi.

* Solida trimestrale per BOEING (BA.N: Quotazione ) che alza la guidance sul 2010, con l'utile netto che beneficia di un migliore outlook sui velivoli commerciali. I ricavi 2011 sono visti in aumento rispetto al 2010.

* YAHOO (YHOO.O: Quotazione ) ha deluso con le sue previsioni di vendita trimestrali, mettendo così in evidenza le difficoltà nel contrastare la concorrenza di Google (GOOG.O: Quotazione ) e Facebook.

* US BANCORP (USB.N: Quotazione) nel terzo trimestre ha realizzato un utile netto in rialzo del 50% su anno a 908 milioni di dollari o 45 centesimi per azione da 603 milioni o 30 centesimi del 2009. Continua...