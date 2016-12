Wall Street - Stocks to watch del 18 ottobre

* HASBRO HAS.N nel terzo trimestre ha registrato un utile netto sopra le attese paria 155,2 milioni di dollari, o 1,09 dollari per azione, in rialzo rispetto a un anno prima con 150,4 milioni o 99 centesimi e al di sopra dell'1,04 dollari per azione secondo la media degli analisti consultati da Reuters.

* KOHLBERG KRAVIS ROBERTS & CO (KKR.N: Quotazione) ha offerto fino a 1,73 miliardi di dollari per PERPETUAL (PPT.AX: Quotazione), gestore fondi australiano, reinfiammando così l'interesse per le fusioni in un settore che in Australia vale 1.000 miliardi di dollari. * PHILIPS ELECTRONICS (PHG.AS: Quotazione) (PHG.N: Quotazione) ha manifestato la sua cautela su un aumento delle vendite con la fiducia dei consumatori che resta fragile, dopo che nel terzo trimestre l'utile netto ha battuto le attese solo grazie a una riduzione dei costi e ha buttato il titolo giù del 4% in Europa.