Wall Street - Stocks to watch del 15 ottobre, 14,35

NEW YORK, 15 ottobre (Reuters) - I futures sugli indici azionari di Wall Street si sono girati in positivo in risposta, prima, alle parole di Ben Bernanke che indicano la disponibilità della Fed a un ulteriore allentamento, poi all'indice manifatturiero Empire State più che doppio rispetto alle attese di opttobre a quota 15,73.

Sul fronte macroeconomico nel pomeriggio erano in agenda anche i dati sulle vendite al dettaglio di settembre, +0,6% contro un progresso dello 0,4% atteso, mentre il dato sui prezzi al consumo di settembre sale dello 0,1% meno dello 0,2% atteso. In calendario, più avanti nel pomeriggio, anche l'indice di fiducia preliminare calcolato da Thomson Reuters e l'Università del Michigan e le scorte delle imprese.

* GENERAL ELECTRIC (GE.N: Quotazione) ha chiuso il terzo trimestre con un utile per azione di 0,29 dollari, in crescita del 32% e ricavi per 35,9 miliardi. Le attese elaborate da Thomson Reuters I/B/E/S indicavano un eps di 0,27 e ricavo per 37,54 miliardi. Nel preborsa il titolo è in calo dello 0,9%.