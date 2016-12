BORSA USA in rialzo su scommessa Fed, scambi sottili

NEW YORK, 11 ottobre (Reuters) - Wall Street è in rialzo a metà seduta con scambi sottili, priva di catalizzatori esterni, qualche giorno dopo l'avvio della stagione delle trimestrali.

Gli investitori scommettono ancora su nuove misure da parte della Fed a sostegno dell'economia e in particolare su una nuova tornata di 'allentamento quantitaivo' dopo che venerdì scorso il dato sull'occupazione ha sottolineato che in alcune aree non si registrano miglioramenti.