Borsa Usa poco mossa, focus su dollaro e trimestrali

NEW YORK, 11 ottobre (Reuters) - Gli indici di Wall Street sono poco mossi in un mercato che guarda ai movimenti del dollaro, mentre attende nuove indicazioni sullo stato di salute dell'economia dalla stagione delle trimestrali.

Gli investitori guardano con attenzione i mercati valutari, in quanto, in questa fase, il dollaro e l'azionario statunitense sono inversamente correlati e le risorse che non vengono investite nella valuta Usa, che offre una maggiore sicurezza, si riversano nell'azionario.