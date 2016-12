Wall Street - Stocks to watch dell'11 ottobre

NEW YORK, 11 ottobre (Reuters) - I futures sugli indici azionari Usa preannunciano un avvio positivo per Wall Street grazie all'aspettativa crescente di nuove azioni della Fed per sostenere l'economia.

Per contro ci sono anche timori di una stretta monetaria in Cina: il paese ha infatti innalzato i requisiti patrimoniali per sei grandi banche commerciali su base temporanea, una mossa per drenare liquidità dall'economia ma che evita una stretta eccessiva, come riferito da quattro fonti a Reuters.