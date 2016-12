Wall Street - Stocks to watch dell'8 ottobre

NEW YORK, 8 ottobre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in moderato ribasso, facendo pensare ad un avvio di seduta negativo.

E' probabile, peraltro, che gli investitori prenderanno posizione soltanto dopo la pubblicazione dei dati sull'occupazione Usa nel mese di settembre. Le attese sono per un numero di buste paga invariato, con un tasso di disoccupazione visto salire al 9,7% dal 9,6% precedente. I salari orari medi sono stimati in crescita dello 0,2%. In calendario anche le scorte e le vendite all'ingrosso di agosto, viste entrambe crescere dello 0,5%.