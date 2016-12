Borsa Usa negativa per rimbalzo dollaro, previsioni Pepsi

NEW YORK, 7 ottobre (Reuters) - La borsa Usa è negativa a causa di un rimbalzo del dollaro e di previsioni deboli per PepsiCo, che hanno raffreddato gli entusiasmi di alcuni investitori dopo i dati macro positivi.

"E' sempre la stessa storia, il dollaro scende, e tutti gli asset salgono in termini nominali, oro, greggio, azioni. Ma alla fine l'azionario è valutato per i soldi che le società riescono a fare e gli utili sono importanti... vediamo cosa succede", dice Joe Saluzzi, co-manager del trading di Themis Trading a Chatham, in New Jersey.