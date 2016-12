BORSA USA, Nasdaq cala 1% dopo downgrade Morgan Stanley su tech

NEW YORK, 6 ottobre (Reuters) - Il Nasdaq perde più dell'1% dopo il downgrade nel settore dei chip, mentre Dow e S&P 500 sono in lieve calo.

"La questione fondamentale è come saranno i dati sull'occupazione di venerdì", dice Hugh Johnson, chief investment officer di Hugh Johnson Advisors LLC ad Albany, New York. "Quelli saranno importanti perché daranno il tono dell'economia per un'eventuale decisione di allentamento monetario da parte della Federal Reserve".