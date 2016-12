BORSA USA in lieve rialzo con settore risorse, deboli tech

NEW YORK, 1 ottobre (Reuters) - Wall Street in recupero sui rialzi dei titoli legati alle settore delle risorse di base dopo la debolezza scaturita dai dati macro che hanno mostrato un rallentamento dell'attività manifatturiera lo scorso mese.

L'indice Ism sull'attività manifatturiera statunitense è sceso a settembre a 54,4 da 53,3 di agosto, lievemente al di sotto delle attese degli economisti che hanno stimato un calo a 54,5 smorzando gli entusiasmi per i buoni dati cinesi per il settore manifatturiero.

Una serie di dati economici americani contrastanti come l'inattesa crescita della spesa per costruzioni e il lieve miglioramento del sentiment dei consumatori, che rimane tuttavia ai livelli più bassi di oltre un anno, non danno chiare indicazioni direzionali al mercato.