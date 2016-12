BORSA USA in rialzo su rasserenamento quadro economico

NEW YORK, 30 settembre (Reuters) - Seduta con il segno più per la borsa Usa, incoraggiata da un forte calo delle richieste settimanali di sussidi di disoccupazione e da segnali preliminari di rasserenamento dell'attività industriale a settembre.

L'indice S&P 500 .SPX ha guadagnato sinora questo mese oltre il 9%, sostenuto da segnali di stabilizzazione dell'economia e dalle speranze che la Federal Reserve intraprenda nuove misure per rilanciare la ripresa.

La convergenza odierna di una serie di dati macro forti ha dato un'ulteriore spinta all'azionario. I guadagni maggiori arrivano in settori che tendono a performare meglio in un'economia forte come gli industriali e l'energia. Nel Dow Boeing (BA.N: Quotazione) mette a segno un progresso dell'1,7%.