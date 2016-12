Wall Street - Stocks to watch del 30 settembre, ore 14,45

NEW YORK, 30 settembre (Reuters) - I futures sugli indici si sono rafforzati, girando in positivo dopo una serie di dati incoraggianti sullo stato di salute dell'economia.

Attorno alle 14,45 italiane, il futures sullo S&P 500 SPc1 sale dello 0,25%, il derivato sul Nasdaq NDc1 avanza dello 0,3% e quello sul Dow Jones DJc1 segna un più 0,28%. Nelle richieste di sussidi di disoccupazione si è registrato un calo nell'ultima settimana, mentre il Pil finale sul secondo trimestre è stato rivisto al rialzo a +1,7% dalla precedente lettura di +1,6% e rispetto al consensus di +1,6%. Infine, l'indice Ism indica un miglioramento dell'attività economica a New York a settembre per la prima volta in quattro mesi.