BORSA USA positiva dopo dati Usa deboli

NEW YORK, 28 settembre (Reuters) - La borsa Usa è in rialzo dopo i dati deboli sulla fiducia dei consumatori Usa, che hanno innescato attese di nuove misure di una politica monetaria permissiva da parte della Fed.

"Attualmente (per le azioni) siamo in una situazione 'win-win'", dice Joseph Battipaglia, strategist di Stifel Nicolaus a Yardley, in Pennsylvania. "Se l'economia va bene, è una cosa positiva per l'azionario. Se l'economia va male, è sempre positivo per la borsa, perchè la Fed allenterà la politica monetaria sul fronte quantitativo".