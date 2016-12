BORSA USA prende una pausa, lieve calo nonostante M&A

NEW YORK, 27 settembre (Reuters) - L'azionario Usa è debole, con gli investitori che si prendono una pausa dopo quattro settimane consecutive di rialzo, nonostante il flusso di notizie in materia di M&A.

Nonostante il lieve calo, l'indice S&P 500 è ancora sulla buona strada per chiudere il mese con il più grande rialzo percentuale in quasi 20 anni.

Unilever (ULVR.L: Quotazione )(UL.N: Quotazione ) ha in programma l'acquisizione di Alberto Culver (ACV.N: Quotazione ) per 3,7 miliardi di dollari. Alberto Culver è salito di quasi il 20%, mentre Unilever segna un rialzo di circa l'1%.

Wal-Mart Stores (WMT.N: Quotazione ) ha fatto un'offerta da oltre 4 miliardi per Massmart, terzo distributore al dettaglio del Sud Africa. Wal-Mart perde lo 0,8%.

"In un mondo a crescita lenta ci saranno più società che guardano a una fusione, perchè è l'unico modo per aumentare gli utili", dice Anton Schutz, presidente di Mendon Capital a Rochester, New York.