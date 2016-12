BORSA USA prende una pausa e non festeggia novità M&A

NEW YORK, 27 settembre (Reuters) - Dopo quattro settimane positive Wall Street prende una pausa e mantiene il segno meno dell'apertura, contribuendo a ispirare un buon upside dei Treasuries già galvanizzati dal rialzo del Bund e dall'attesa di 100 miliardi di aste in settimana.

"Siamo vicini alla fine del trimestre, il mese è stato molto forte" nota un fund manager di OakBrook Investments "un po' di consolidamento ci sta". Da inizio settembre l'indice S&P500 .SPX ha guadagnato il 9%, non aveva una performance di questo tipo in questo mese dal 1939.

Alle 17,25 italiane l'S&P500 perde lo 0,3% a quota 1.145 punti, il Dow Jones Industriale erode 0,26% e il Nasdaq Composito .IXIC lascia sul terreno quasi mezzo punto. Tra le star della giornata la citata Alberto Culver che sale di quasi 20% dopo l'offerta di Unilever e a 37,63 dollari si adegua comodamente ai 37,5 dollari per azione proposti dal gigante anglo-olandese. Brillante +38,6% per la smallcap produttrice di etanolo Biofuel BIOF.O che ha ottenuto un finanziamento ponte di quasi 20 milioni di dollari. Rialzo a due cifre (+18%) per la biotech Seattle Genetic (SGEN.O: Quotazione) dopo la buona risposta nei test di una cura per il linfoma di Hodgkin.