BORSA USA, indici si mantengono sostenuti dopo dato vendite case

NEW YORK, 24 settembre (Reuters) - A Wall Street gli indici si mantengono in forte rialzo dopo i dati piatti sulle vendite di nuove case ad agosto.

Il mercato aveva aperto sostenuto dopo i dati sui nuovi ordini e beni durevoli in salita ad agosto e la spesa per gli investimenti delle imprese in forte rimbalzo. Sui singoli titoli, NIKE (NKE.N: Quotazione ) sale del 4,2% a 80,92 dollari dopo l'annuncio di ordini e di profitti trimestrali sopra le attese.

AMD AMD.N avanza del 4,2% a 6,67 dollari nonostante un warning. Il produttore di chip ha detto di attendersi ricavi nel terzo trimestre in calo fra l'1 e il 4% da 1,65 miliardi di dollari registrati nel secondo trimestre per una domanda più debole delle attese, soprattutto fra i consumatori di laptop in Europa occidentale e in Nord America.