Borsa Usa debole, cautela per Fed, realizzi su tecnologici

NEW YORK, 21 settembre (Reuters) - Wall Street si muove debolmente, con la cautela in vista dell'esito della riunione di politica monetaria della Fed oggi che mette in secondo piano il dato positivo per l'economia sul settore edilizio.

Sul mercato pesano anche prese di beneficio, dopo che ieri l'indice S&P 500 ha rotto un livello tecnico chiudendo sui massimi degli ultimi quattro anni. Nelle ultime quattro settimane l'indice ha guadagnato circa il 9%.

Se la banca centrale decide di espandere la politica accomodante quantitativa, la borsa reagirà in maniera positiva in principio ma potrebbe piegarsi in un secondo momento, perchè una eventuale iniziativa "aggressiva" a favore della crescita potrebbe alimentare un certo nervosismo circa lo stato di salute dell'economia.

Intorno alle 16,45 il Dow Jones .DJI cede lo 0,02% così come il Nasdaq .IXIC, mentre lo Standard & Poor's 500 .SPX perde lo 0,05%.

Lettera sui tecnologici, vittime di realizzi dopo il recente rally. Cisco Systems (CSCO.O: Quotazione) perde poco più dell'1%, Microsoft (MSFT.O: Quotazione) cede lo 0,5%, con ripercussioni sull'indice delle blue chip.

I cantieri avviati in agosto hanno registrato una crescita superiore alle attese raggiungendo i massimi livelli in quattro mesi, con un aumento anche dei permessi per nuove costruzioni. Un dato, quest'ultimo, che suggerisce un inizio di stabilizzazione dell'incerto settore immobiliare Usa. L'indice delle costruzione del Dow Jones sale dello 0,5%.