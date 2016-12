Borsa Usa in rialzo poco sotto i massimi, attesa Fed

NEW YORK, 20 settembre (Reuters) - Gli indici della borsa Usa sono in rialzo, sotto i massimi da 4 mesi toccati oggi, in un mercato che tenta di estendere il rally, in vista dell'incontro di politica monetaria di domani.

La Federal Reserve dovrebbe ribadire l'intenzione di non dare una stretta, ma non si prevede prenda nuove misure di politica monetaria in senso distensivo.

La borsa ha tenuto il rialzo, nonostante i dati da parte dei costruttori di abitazioni Usa, stabili a settembre, che suggeriscono un mercato immobiliare ancora debole.

"E' stato un po' più debole delle previsioni, ma non è una sorpresa. Si spera di avere una ripresa dell'immobiliare, ma non si verificherà in tempi brevi. Tutto è iniziato con l'immobiliare, che rimane la questione grossa per tutta l'economia", dice Cliff Draughn, presidente di Excelsia Investment Advisors a Savannah, Georgia.

Nel Dow Jones il comparto dei costruttori di case avanza di 3,5%. Lennar (LEN.N: Quotazione), terzo gruppo Usa del settore, ha annunciato un terzo trimestre migliore del previsto e il titolo balza dell'8,5%.

Intorno alle 19,15 il Dow Jones .DJI segna +0,87%, lo Standard & Poor's 500 .SPX +0,9% e il Nasdaq .IXIC +0,94%.

Netezza NZ.N sale del 12,3% dopo l'accordo con Ibm (IBM.N: Quotazione) che prevede l'offerta di 27 dollari per azione per un totale di circa 1,7 miliardi. Ibm risale intanto dello 0,9%.

Al ribasso, International Paper (IP.N: Quotazione) cede il 7,3%, dopo che un influente periodico ha affermato i produttori di packaging non sono riusciti ad aumentare i prezzi ai clienti.