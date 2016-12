Borsa Usa accelera, S&P supera resistenza e tocca massimo 4 mesi

NEW YORK, 20 settembre (Reuters) - In tarda mattinata estendono la risalita gli indici della borsa Usa, con l'indice S&P 500 .SPX che arriva a toccare il record degli ultimi quattro mesi in rialzo di oltre un punto percentuale come Dow Jones e Nasdaq.

L'azionario statunitense tenta così di confermare ed estendere il rally delle ultime tre settimane prima dell'appuntamento clou di domani con il Federal Open Market Committee.

Oltre all'attuale livello dei tassi, sui minimi storici, l'istituto centrale dovrebbe confermare l'impegno a mantenere il portafoglio sui valori di adesso senza arrivare ad adottare nuove misure di 'allentamento quantitativo'.

Scarso impatto sul mercato ha l'indagine sulla fiducia degli imprenditori edili Usa, il cui indice risulta stabile a settembre a riflesso di un mercato immobiliare ancora debole.

"Un risultato lievemente inferiore alle attese ma non certo sorprendente; il miglioramento del mercato immobiliare avverrà ma non in tempi rapidi. La bolla è partita da qui e rimane il punto dolente dell'economia Usa" spiega Cliff Draughn di Excelsia Investment Advisors.

All'interno dell'indice Dow Jones il comparto dei costruttori avanza di 3,4%. Lennar (LEN.N: Quotazione), terzo gruppo Usa del settore, ha annunciato un terzo trimestre migliore del previsto e il titolo rimbalza di 6,6% a 14,91 dollari.

Intorno alle 17,30 il Dow Jones .DJI segna +1,03%, lo Standard & Poor's 500 .SPX +1,1% e il Nasdaq .IXIC +1,17%.

Vola di 13% il titolo Netezza NZ.N dopo l'accordo con Ibm (IBM.N: Quotazione) che prevede l'offerta di 27 dollari per azione per un totale di circa 1,7 miliardi. Ibm risale intanto di 1% as 131,46 dollari.