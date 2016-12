Wall Street - Stocks to watch del 20 settembre

NEW YORK, 20 settembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in rialzo, facendo pensare ad un avvio di seduta positivo.

Riflettori puntati sul settore media dopo che la conglomerata indiana Sahara India Pariwar ha annunciato di essere in trattative per acquistare il debito della società di produzione cinematografica Metro Goldwyn Mayer per 1,5-2 miliardi di dollari.