BORSA USA poco mossa, bene tecnologici ma pesa dato Michigan

NEW YORK, 17 settembre (Reuters) - Wall Street è poco mossa a metà seduta, con l'S&P 500 che è riuscito a violare, seppure per un breve momento, un'importante resistenza tecnica.

Pressioni sugli indici sono inoltre arrivate dai risultati del sondaggio Michigan/Reuters sulla fiducia dei consumatori di settembre, attesa in rialzo e invece risultata in calo.

Le notizie, arrivate in questo ordine, hanno inizialmente spinto al rialzo gli indici, con l'S&P 500 che ha rotto i 1.130 punti, per poi innescare una serie di prese di profitto. Il supporto per l'indice resta la sua media mobile a 200 giorni in area 1.116 punti.