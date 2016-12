Wall Street - Stocks to watch del 17 settembre

NEW YORK, 17 settembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street suggeriscono un'apertura in territorio positivo, con gli investitori che presteranno attenzione in particolare ai dati in arrivo nel primo pomeriggio.

Dal lato macro è atteso il dato per i prezzi al consumo e redditi reali di agosto (14,30), mentre alle 15,55 verrà diffusa la stima dell'indice di fiducia dei consumatori dell'Università del Michigan/Reuters atteso in rialzo a 70,0 punti da 68,9 di agosto. Non sono invece previste trimestrali per oggi.

Il prezzo del greggio recupera e si posiziona appena sopra i 75 dollari al barile, con la società Enbridge (ENB.TO: Quotazione) che ha detto di essere pronta a riavviare l'oleodotto che collega il Canada con gli Usa.

Attorno alle 13,15 italiane, il futures sullo S&P 500 SPc1 sale dello 0,73%, il derivato sul Nasdaq NDc1 avanza dello 0,9% e il contratto a settembre (scadrà il 17) sul Dow Jones DJc1 dello 0,73%.

I titoli in evidenza oggi:

* ORACLE ORCL.O (ORCL.F: Quotazione) ha annunciato un balzo del 25% nelle vendite di software, ben oltre le attese. Il titolo sulla piazza di Francoforte guadagna oltre il 3%. BofA Merrill Lynch ha alzato il target price a 34 dollari da 30, rating "buy".

* JOHNSON & JOHNSON (JNJ.N: Quotazione) ha trattative in corso per l'acquisto della quota di azioni per 1,75 miliardi di dollari che ancora non possiede nella società olandese di biotecnologie CRUCELL CRCL.AS, per rafforzarsi nel settore dei vaccini.