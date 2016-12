BORSA USA in lieve ribasso, giù FedEx,occhio livelli tecnici S&P

NEW YORK, 16 settembre (Reuters) - Wall Street è in lieve calo, dopo che una serie di dati economici misti hanno mantenuto gli indici entro un range limitato, mentre il titolo di FedEx (FDX.N: Quotazione ) è scivolato sulle sue previsioni sugli utili al ribasso.

L'inattesa flessione delle richieste settimanali di sussidi di disoccupazione non è riuscita a risollevare gli indici. Di poco impatto anche il rallentamento della contrazione dell'attività industriale nel Medio Atlantico a settembre.

I dati di FedEx "sono un chiaro segnale che l'economia non sta accelerando ma che piuttosto andando avanti a fatica, con i contenimenti dei costi che sono stati l'elemento principale dei conti", ha detto Chad Morganlander, portfolio manager per Florham Park, New Jersey.