Wall Street - Stocks to watch del 16 settembre

NEW YORK, 16 settembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street suggeriscono un'apertura al ribasso, con gli investitori anche oggi in attesa di indicazioni da un'agenda ricca di spunti macro e societari.

In particolare gli occhi sono puntati sulle richieste settimanali di sussidi di disoccupazione (ore 14,30), con attese di 460.000 domande, in aumento dalle 451.000 di settimana scorsa.

* FEDEX (FDX.N: Quotazione) nel primo trimestre fiscale ha visto i ricavi salire del 18% a 9,46 miliardi di dollari e l'utile per azione a 1,2 dollari. Le attese erano di ricavi per 9,42 miliardi e 1,21 dollari per azione. La società di trasporti ha detto di vedere l'Eps del secondo trimestre in una forchetta tra 1,15 dollari e 1,35. La società ha però detto di voler licenziare circa 1.700 dipendenti e chiudere circa 100 filiali. Negli scambi precedenti all'apertura del mercato il titolo scende di oltre il 2%.