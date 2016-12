BORSA USA lieve rialzo, giù energia e tech ma S&P trova supporto

Tecnologici ed energetici sono i titoli che più pesano sugli indici, sotto pressione per la caduta del prezzo del greggio e dei commenti ribassisti degli analisti. Ciononostante l'S&P 500 sembra aver trovato un supporto sulla sua media mobile a 200 giorni, rotta per un breve momento, a quota 1.115 punti.

"Non c'è una particolare propensione negli scambi per tori o orsi al momento, e con mercati così volatili la maggior parte degli investitori preferisce starsene con le mani in mano", ha detto Paul Nolte, managing director per Dearborn partners a Chicago.