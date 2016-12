Borsa Usa in terreno positivo dopo apertura debole su dati

NEW YORK, 15 settembre (Reuters) - L'azionario Usa passa in terreno positivo sulla scia dei rialzi dei settori alta tecnologia e sanitario, che compensano le prese di beneficio delle prime battute sui dati macro deboli.

* MASTERCARD (MA.N: Quotazione ) in rialzo del 4,2% dopo che il Cda ha autorizzato il riacquisto di azioni proprie di classe A per 1 miliardo di dollari.

* KRAFT FOODS KFT.N (+0,74%) vede sinergie dall'acquisizione di Cadbury per 1 miliardo di dollari in termini di fatturato entro il 2013. Il colosso alimentare ha come obiettivo una crescita organica del 5% o più, margini intorno ai "mid-to-high teens" e una crescita dell'utile per azione del 9-11%.