Wall Street - Stocks to watch del 15 settembre

NEW YORK, 15 settembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street suggeriscono un'apertura in ribasso, con gli investitori in attesa di indicazioni sull'andamento della prima economia al mondo.

Dal lato macro la giornata è particolarmente ricca di spunti per gli investitori con il dato delle scorte settimanali di petrolio, quelli di agosto per produzione industriale, prezzi di export e import, oltre all'indice manifatturiero compilato dalla Fed New York per settembre.