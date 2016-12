Wall Street - Stocks to watch del 14 settembre

NEW YORK, 14 settembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono poco mossi in attesa di indicazioni sul quadro economico dai dati in arrivo oggi dagli Usa. Sul fronte macro l'attenzione si concentrerà sul dato delle vendite al dettaglio di agosto (14,30) e delle scorte dell'industria di luglio (16,00).

Trimestrali in arrivo per Best Buy (BBY.N: Quotazione), The Kroger (KR.N: Quotazione) e Pall Corp. PLL.N.

Intorno alle 13,10 il futures sullo S&P 500 SPc2 cede lo 0,23%, quello sul Nasdaq NDc2 lo 0,11% e il contratto sul Dow Jones DJc2 lo 0,2%.

I titoli in evidenza oggi:

* Il colosso delle assicurazioni AIG (AIG.N: Quotazione) ha colloqui in corso con funzionari Usa per un piano per accelerare l'uscita dal controllo dello stato, scrive il Wall Street Journal citando fonti prossime alla vicenda.

* Sotto i riflettori le costruttrici di auto e di componenti dopo che Toyota (7203.T: Quotazione) che ha sferrato la sua offensiva sul mercato delle auto elettriche, annunciando di voler entro il 2012 una versione elettrica della Prius e di avere già due auto elettriche in vendita negli Usa per quella data.

* Focus anche sulle partner di British Petroleum (BP.L: Quotazione) (BP.N: Quotazione), come TRANSOCEAN (RIG.N: Quotazione) e HALLIBURTON (HAL.N: Quotazione), dopo che la petrolifera inglese ha detto che le vittime della marea nera nel Golfo del Messico potrebbero non riuscire a portare avanti le cause presentate, per un totale di 20 miliardi di dollari, per i danni subiti.