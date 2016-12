BORSA USA positiva con bancari, S&P oltre media mobile 200giorni

NEW YORK, 13 settembre (Reuters) - Indici azionari Usa in rialzo, con lo S&P 500 che arriva a superare la media mobile degli ultimi 200 giorni grazie agli ultimi incoraggianti dati macro diffusi da Pechino.

Al tono generalmente positivo del mercato contribuisce anche la notizia di una nuova acquisizione nel settore dei tecnologici, che sembra preludere alla quarta sessione consecutiva in rialzo per la borsa Usa.

Ieri a Basilea i governatori delle banche centrali e le autorità del settore bancario dei 27 paesi Ue hanno definito le nuove regole sui requisiti patrimoniali che dovrebbero consentire alle banche di far fronte a eventuali nuove crisi finanziarie senza bisogno di intervento pubblico. Il periodo di transizione di Basilea III potrebbe arrivare a gennaio 2019 o oltre, più in là di quanto molte banche prevedessero.

Finanziari dunque sugli scudi - JPMorgan Chase (JPM.N: Quotazione ) in rialzo di 3,7% a 41,22 dollari mentre Bank of America (BAC.N: Quotazione ) risale di 3,4% a 14,01 dollari.

Per la prima volta da inizio agosto l'indice S&P 500 supera la media mobile degli ultimi 200 giorni: negli ultimi due mesi il mercato si è mantenuto in range stretto e gli investitori monitioreranno con attenzione la tenuta del livello chiave.

"E' un mercato che ha veramente lottato per uscire dal trading range in area 1.025-1.125" osserva lo strategist Jefferies & Co. Craig Peckham in riferimento all'indice S&P.